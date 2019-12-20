Мангушев рассказал, что накопил немало компромата на либеральные СМИ

Политтехнолог Игорь Мангушев заявил, что дискредитировать свою политическую кампанию больше, чем сделала Любовь Соболь, просто невозможно. Так он ответил юристу ФБК на обвинение в свой адрес.

Ранее Соболь заявила, что обратилась в Следственный комитет РФ, требуя завести уголовное дело в отношении политтехнолога. Причиной для подачи заявления стало расследование сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова. Журналист для статьи получил информацию именно от Мангушева, которого Соболь теперь по непонятной причине пытается привлечь к уголовной ответственности.

Сам Мангушев опроверг данные «Новой газеты», а также сделал весьма ясное заявление относительно провокаций, организованных изданием. Таким образом, стало ясно, что СМИ исказило информацию, предоставленную Коротковым.

Политтехнолог отметил, что ему льстит мнение юриста ФБК, что именно его действия помешали воплощению в жизнь ее политических амбиций. При этом, Мангушев считает, что Соболь как и ее кампания не нуждается и без того дискредитирована максимально.

«В ответ Любови Соболь, которая подала на меня заявление в Следственный комитет, я хотел бы сказать следующее. Мне конечно льстит, что я выгляжу тем человеком, который поставил крест на ее политических планах. Но больше дискредитировать кампанию, чем сама Любовь Эдуардовна и ее штаб во главе с девочкой, снимавшейся в порно, просто невозможно. Требовать же что-то она может только от своего мужа, чтобы он спал с ней, а не со всеми окрестными женщинами легкого поведения», — отметил Мангушев.

В беседе с ФАН он еще раз подтвердил, что деятельность против кампании Соболь заказала именно «Новая газета».

«В эту избирательную кампанию я, как уже говорил ранее, выполнял работу по сбору информации и анализу как раз для «Новой газеты». И очень странно, что Соболь не подала в СК и на них. Кстати, по заказу «Новой», я, в том числе, и внедрялся в различные структуры Пригожина. Получал информацию от людей, которые, возможно, были связаны с «Конкордом». В целом же я фрилансер: работаю на самых разных заказчиков, среди которых были люди как из условно проправительственного, так и из либерального лагеря. Я работаю на всех», — добавил политтехнолог, подчеркнув, что за время работы у него накопилось немало компромата на так называемые либеральные СМИ.

Мангушев также остался удивлен решением Муратова начать личную атаку в его сторону. Он заявил, что это выглядит скорее как выстрел в собственную ногу.