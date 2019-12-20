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 Снижение нештрафуемого порога в ЕР посчитали поводом штрафовать большое количество людей

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21:50   20 Декабря 2019
Весь мир

Россия и Китай наложили вето на устаревший вариант гуманитарной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на устаревший вариант гуманитарной помощи Сирии

Россия и Китай наложили Вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию Германии, Бельгии и Кувейта по продлению трансграничной помощи Сирии на год. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект резолюции не принимается из-за того, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против», — констатировала постпред США, председатель Совбеза Келли Крафт.

Постпред России при ООН Василий Небензя объяснил свою позицию тем, что западный проект «гуманитарной тройки» устарел и имеет мало отношения к реальной ситуации в Сирии.

Ранее Россия внесла свой упрощенный вариант резолюции, однако он был отклонен. Пять стран поддержали проект, шесть – в том числе США и Великобритания – выступили против и четыре страны воздержались от голосования.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #оон #совет безопасности #резолюция оон

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