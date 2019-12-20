Боевик ПНС Ливии рассказал о приказе захватывать всех русских в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поверил фейкам и счел, что Ливийская национальная армия якобы получает военную помощь от ЧВК «Вагнера», из-за обеспокоенности России перспективой размещения турецкой военной базы в Триполи. Однако сам турецкий лидер недавно подписал меморандум о сотрудничестве и демаркации морских границ с главарем Правительства нацсогласия Ливии Файезом Сарраджем. В связи с этим журналисты ФАН решили разобраться, действительно ли у Эрдогана «рыльце в пушку».

Подписав меморандум с ПНС, Эрдоган может оказывать террористическому правительству Триполи военную помощь, а также претендовать на обширные территории в восточном Средиземноморье, богатые природным газом.

Уже 10 декабря президент Турции сообщил о намерении направить военных в Ливию по запросу ПНС. «Братья-мусульмане»* сразу же попытались надавить на Файеза Сарраджа, чтобы он «вежливо попросил» Анкару разместить в Ливии турецкий военный контингент, который фактически уже находится в Триполи, а именно 800 сотрудников турецких ЧВК и ССО Анкары. Также в Ливию уже перебрались почти полторы тысячи террористов из сирийского Идлиба. Осталось лишь официально заявить об этом.

В СМИ уже появлялись многочисленные свидетельства причастности Турции к поставкам вооружения в Ливию в нарушение эмбарго ООН и переправке боевиков из Сирии в Ливию через турецкое воздушное и морское пространство. К настоящему времени это достигло огромных размеров.

Одним из доказательств турецкого вмешательства во внутренние дела Ливии стали снимки сбитого турецкого беспилотника, опубликованные в ЖЖ военным экспертом Юрием Ляминым. Также в сеть утекла личная переписка одного из турецких инструкторов, вероятно из ЧВК, которая подтвердила факт присутствия турецких военных в Триполи.

ФАН также писало, как пехотинцы ЛНА нашли документы боевика из Сирии, где сообщалось, что он был членом группировки «Лива Аль-Умма», которая входила в «Свободную сирийскую армию» (ССА), боровшуюся с официальным Дамаском.

Террористы ПНС и сами рассказывали о незаконных поставках ВС Турции и присутствии в Триполи сирийских боевиков. Например, один из плененных полевых командиров сообщил об этом на допросе.

«Есть другая группа из 40 человек под командованием Аз-Закарии. Их особая задача – захватить любого русского или связанного с Россией человека в Триполи, Бенгази или Аль-Джуфре», — рассказал Халифа, добавив, что захваченных планируется одевать в военную форму, чтобы выставлять в СМИ, «как будто это русский наемник, воюющий в Ливии», — заявил он.

По его словам, боевики в Триполи убеждают сражаться на их стороне с помощью примитивной пропаганды, рассказывая, что ЛНА в случае победы «изнасилует их жен, арестует их родственников и отберет их зарплаты».

Интересно, что вскоре член Президентского совета ПНС Али Аль-Готрани согласился, что меморандум, подписанный главой ПНС Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, нарушает международное право и затрагивает интересы соседних государств, — Греции и Кипра.

Ливийская интеллигенция усомнилась в структуре ПНС Ливии и призывает ООН прекратить его международное признание.

Таким образом, Эрдоган неловко решил последовать мировому «антироссийскому тренду», чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от собственного вмешательства в дела Ливии.