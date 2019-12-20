Небензя призвал Совбез не драматизировать ход работы комитета по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал коллег в Совете Безопасности перестать драматизировать ход работы сирийского Конституционного комитета и дать гражданам Сирии решить самим, как им дальше договариваться.

«Считаем контрпродуктивным драматизировать ситуацию и назначать виновных», – сказал он.

Небедзя призвал не давить на сирийцев, так как им предстоит решить ряд судьбоносных вопросов.

«Не надо давить на сирийцев и обставлять их работу нереальными временными рамками. Им предстоит диалог по судьбоносным вопросам, которые нельзя решить в одночасье. Со своей стороны, будем настраивать все стороны на конструктивность», — пообещал Небензя.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что если сложности в работе комитета продолжатся, Совет Безопасности может пересмотреть решение по работе сирийского Конституционного комитета. На заседании Совета Безопасности ООН она упрекнула правительственную делегацию за «выставлении предварительных условий и препятствовании прогрессу в работе комитета».

Вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве с 25 по 29 ноября. Делегациям не удалось согласовать работу, поэтому общая встреча не состоялась. Сроки новой встречи, которую ранее запланировали на 16 декабря, также не были определены.

Ранее Российская сторона отправила на рассмотрение в Совет Безопасности ООН свой упрощенный вариант резолюции по поставке гуманитарной помощи в Сирию.