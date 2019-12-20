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22:04   20 Декабря 2019
Весь мир

Небензя призвал Совбез не драматизировать ход работы комитета по Сирии

Небензя призвал Совбез не драматизировать ход работы комитета по Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал коллег в Совете Безопасности перестать драматизировать ход работы сирийского Конституционного комитета и дать гражданам Сирии решить самим, как им дальше договариваться.

«Считаем контрпродуктивным драматизировать ситуацию и назначать виновных», – сказал он.

Небедзя призвал не давить на сирийцев, так как им предстоит решить ряд судьбоносных вопросов.

«Не надо давить на сирийцев и обставлять их работу нереальными временными рамками. Им предстоит диалог по судьбоносным вопросам, которые нельзя решить в одночасье. Со своей стороны, будем настраивать все стороны на конструктивность», — пообещал Небензя.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что если сложности в работе комитета продолжатся, Совет Безопасности может пересмотреть решение по работе сирийского Конституционного комитета. На заседании Совета Безопасности ООН она упрекнула правительственную делегацию за «выставлении предварительных условий и препятствовании прогрессу в работе комитета».

Вторая сессия Конституционного комитета Сирии прошла в Женеве с 25 по 29 ноября. Делегациям не удалось согласовать работу, поэтому общая встреча не состоялась. Сроки новой встречи, которую ранее запланировали на 16 декабря, также не были определены.

Ранее Российская сторона отправила на рассмотрение в Совет Безопасности ООН свой упрощенный вариант резолюции по поставке гуманитарной помощи в Сирию.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #совбез оон #небензя

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