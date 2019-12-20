Соловьев оценил вопросы и поведение журналистов на пресс-конференции Путина

Ведущий телеканала НТВ Андрей Норкин раскритиковал поведение работников СМИ. Обращения коллег на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Норкин сравнил с цирком. Больше всего огорчил журналиста тот факт, что коллеги не поняли заявленного формата общения с президентом.

«Есть прямая линия — это формат, где жалуются и рассказывают. А есть пресс-конференция. Женщина вообще стояла с табличкой «Дайте яду». Это что? Это же позор. Такое недопустимо», — подчеркнул Андрей Норкин.

Другой российский журналист Владимир Соловьев присоединился к Норкину. Он признался, что испытывает схожие эмоции после завершения мероприятия.

«Я понимаю и чувства Андрея, и у меня очень схожие эмоции. Были у нас и коллеги очень профессиональные, которые задавали очень серьезные и глубокие вопросы. А есть те, которые вообще не понятно, как туда попали и зачем это было все. Это была минута славы для них, и это очень обидно», — рассказал Соловьев «Политике Сегодня».

Ведущий добавил, что для журналиста крайне важно задавать вопросы от народа, которые бы отражали интересы и проблемы людей, а не просить что-то от себя.

«А когда журналистка говорит о чем-то о своем, то это вызывает у людей заслуженное чувство разочарования», — отметил Соловьев.

Собеседник агентства не хотел бы переходить на личности и тем самым обижать коллег. Но пересмотреть пресс-конференцию благодаря интернету и сделать соответствующие выводы может каждый.

«Все прекрасно поняли все. Когда человек думает, что задает вопрос, а на самом деле даже очень заслуженно выстраивает некий стенд-ап с рассказом «о себе великом», то становится очень печально и очень грустно», — резюмировал Соловьев.

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина прошла 19 декабря 2019 года. На мероприятие аккредитовались 1895 представителей российских и иностранных СМИ. В прямом четырехчасовом эфире прозвучало более 70 вопросов.