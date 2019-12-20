Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

Бандформирования так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) готовятся сдать свои позиции турецким Вооруженным силам.

Об этом в пятницу заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

«Боевики из городов Мисурата, Триполи и Зувара готовят свои города, чтобы они стали центром для турецких сил в Ливии», — сообщил Мисмари в ходе пресс-конференции в Бенгази.

По его словам, несмотря на наносимые ЛНА авиаудары в первую очередь турецкие военные прибудут в Мисурату, аэропорт «Зувара», гражданский морской порт города Хомс и в некоторые рыбацкие порты. Порт в Триполи и аэропорт «Митига» при этом станут местом размещения турецких военных баз.

Также Мисмари напомнил, что накануне авиаудары были нанесены по складам оружия, военной технике и оперативному складу боевиков в Мисурате, а в столице Ливии – Триполи – удалось уничтожить разведывательный радар и хранилища с ракетами противовоздушной обороны. В результате обстрелов, отметил представитель ЛНА, были ликвидированы несколько турецких наемников.

Особое внимание Мисмари уделил тому, что Ливийская национальная армия постепенно продвигается к центру Триполи, в связи с чем в рядах боевиков все чаще имеют место случаи дезертирства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пытаясь отвлечь внимание мировой общественности от присутствия в Ливии вооруженных сил Турции, заявил о том, что в этой стране якобы находится ЧВК «Вагнер». Свое заявление Эрдоган сделал спустя день после того, к ПНС Ливии заявило о ратификации соглашения о безопасности и военного соглашения между Анкарой и Триполи. Данными соглашениями ПНС Ливии дало Турции возможность оказать ему военную помощь, позволив при этом Анкаре претендовать на обширные территории в восточном Средиземноморье, где расположены богатые месторождения природного газа.