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21:51   20 Декабря 2019
Весь мир

Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

Бандформирования так называемого Правительства национального согласия Ливии (ПНС) готовятся сдать свои позиции турецким Вооруженным силам.

Об этом в пятницу заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

«Боевики из городов Мисурата, Триполи и Зувара готовят свои города, чтобы они стали центром для турецких сил в Ливии», — сообщил Мисмари в ходе пресс-конференции в Бенгази.

По его словам, несмотря на наносимые ЛНА авиаудары в первую очередь турецкие военные прибудут в Мисурату, аэропорт «Зувара», гражданский морской порт города Хомс и в некоторые рыбацкие порты. Порт в Триполи и аэропорт «Митига» при этом станут местом размещения турецких военных баз.

Также Мисмари напомнил, что накануне авиаудары были нанесены по складам оружия, военной технике и оперативному складу боевиков в Мисурате, а в столице Ливии – Триполи – удалось уничтожить разведывательный радар и хранилища с ракетами противовоздушной обороны. В результате обстрелов, отметил представитель ЛНА, были ликвидированы несколько турецких наемников.

Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

Особое внимание Мисмари уделил тому, что Ливийская национальная армия постепенно продвигается к центру Триполи, в связи с чем в рядах боевиков все чаще имеют место случаи дезертирства.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пытаясь отвлечь внимание мировой общественности от присутствия в Ливии вооруженных сил Турции, заявил о том, что в этой стране якобы находится ЧВК «Вагнер». Свое заявление Эрдоган сделал спустя день после того, к ПНС Ливии заявило о ратификации соглашения о безопасности и военного соглашения между Анкарой и Триполи. Данными соглашениями ПНС Ливии дало Турции возможность оказать ему военную помощь, позволив при этом Анкаре претендовать на обширные территории в восточном Средиземноморье, где расположены богатые месторождения природного газа.

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Автор: Александр Люблинский
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