Эксперты связали вброс Анкары о ЧВК «Вагнера» с поддержкой террористов ПНС Ливии

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в беседе с ФАН не исключил официальной отправки турецких военных в Ливию, возможность которой президент Турции Реджеп Эрдоган оправдал вбросом о ЧВК «Вагнера».

«Исключать возможность отправки турецких войск в Ливию нельзя — проблема в том, что, по большому счету, турецкий военный контингент уже там находится, как и турецкое оружие. Но это носит неофициальный характер», — говорит эксперт.

Онтиков считает, что если Анкара разместит свой военный контингент в Ливии официально, то это станет новым негативным поворотом в конфликте. В Ливии Турция поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, в заложниках бандформирований которых остаются жители Триполи. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в ходе антитеррористической операции продвигается в столице довольно успешно, оценил эксперт.

« Если бы не внешняя поддержка ПНС, в том числе, Турцией, Триполи давно было бы уже под Хафтаром. Аналогичная ситуация разворачивается и сейчас, и потому Эрдогану любые действия со стороны маршала не нравятся, и он будет всячески им препятствовать», — заключил Андрей Онтиков.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин убежден, что президент Турции использует вбросы о ЧВК «Вагнера», чтобы оправдать собственное вторжение в Ливию и пытается этими заявлениями пытается саботировать Россию, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от отправки в Ливию турецких боевиков и оружия, а также от недавно подписанного с главой ПНС Ливии соглашения.

«Ему (Эрдогану – ред.) нужно информационно обеспечить размещение своих баз и войск в Ливии, отбиваться от того, что он поддерживает переправку боевиков из сирийских группировок через Турцию в Ливию», — поясняет Рожин.

Москва выразила беспокойство по поводу возможного размещения Анкарой своего военного контингента в Ливии. По мнению российской стороны, соглашение между Анкарой и ПНС Ливии ставит перед Москвой много вопросов.