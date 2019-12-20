Одноклассники затравили некрещеную девочку после урока толерантности в Челябинске

В Челябинской школе на уроке, говоря о толерантности к разным религиям и атеизму, учитель попросила поднять руку всех крещенных. Одна девочка не подняла руку и стала изгоем в классе.

«Девочки на переменке от Ани отшатнулись, мол, не будем с тобой играть, «потому что мы крещеные, а ты нет». Дальше – больше. Лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, подошел к ней и сказал: «Ты некрещеная. Теперь, если я догоню тебя и забашаю, то могу заболеть». Другие девочки сказали дочке, что надо было руку поднимать со всеми, а дочь ответила, что Бог учил не врать», — рассказала мать школьницы «Комсомольской правде».

Несмотря на инцидент, девочка не захотела переводиться в другую школу или другой класс.

Мама девочки полагает, что скоро отношения дочери с одноклассниками наладятся, так как девочка хорошо дружила с одноклассниками и вряд ли дети осознанно пришли к религии, а крещение является скорее просто традицией.