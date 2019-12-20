Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Состоялся также углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом», — говорится в сообщении.

Представители стран также обсудили подготовку к заседанию российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 23-25 декабря в Москве.

18 декабря Богданов принял иранского посла Мехди Санаи, дипломатическая миссия которого завершается в Москве. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства России. Они обсудили актуальные вопросы в рамках региональной повестки. Кроме этого, они отдельно побеседовали насчет ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» и автором фейков про ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как русские борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.