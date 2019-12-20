Более 40 тысяч литров контрафактной минералки изъяли в Северной Осетии

Продавали контрафактную минеральную воду местные жители. Об этом сообщил представитель главного управления МВД России по СКФО. По его словам, полицейские изъяли в Северной Осетии более 40 тысяч литров контрафактной минералки.

«Установили, что двое жителей Владикавказа с целью извлечения дохода купили крупную партию поддельной минералки для дальнейшей ее реализации через торговую точку», — добавили в региональном МВД.

По информации ведомства, во время проверочной закупки у подозреваемых приобрели более 27 тысяч бутылок поддельной минералки с наименованием известного товарного бренда общим объемом свыше 40 тысяч литров. Злоумышленники причинили правообладателю материальный ущерб на миллион рублей.

Возбудили уголовное дело по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров. Мужчинам грозит до четырех лет лишения свободы.