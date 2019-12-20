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19:24   20 Декабря 2019
Россия

Трамп обсудил с Си Цзиньпином торговую сделку

Трамп обсудил с Си Цзиньпином торговую сделку

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином по поводу торговой сделки, КНДР и ситуации в Гонконге. Об этом он написал в пятницу, 20 декабря, у себя в Twitter.

Трамп назвал беседу с Си Цзиньпином «очень хорошей», отметив, что речь шла об огромной торговой сделке. Он подчеркнул, что Китай уже начал масштабные закупки сельскохозяйственной продукции и не только.

«Официальное подписание в процессе организации. Также поговорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем, и Гонконг (прогресс!)» — написал глава государства в своем микроблоге.

Ранее сообщалось о задержании граждански Китая при попытке проникнуть на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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