Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером КНР Си Цзиньпином по поводу торговой сделки, КНДР и ситуации в Гонконге. Об этом он написал в пятницу, 20 декабря, у себя в Twitter.

Трамп назвал беседу с Си Цзиньпином «очень хорошей», отметив, что речь шла об огромной торговой сделке. Он подчеркнул, что Китай уже начал масштабные закупки сельскохозяйственной продукции и не только.

«Официальное подписание в процессе организации. Также поговорили о Северной Корее, где мы работаем с Китаем, и Гонконг (прогресс!)» — написал глава государства в своем микроблоге.

Ранее сообщалось о задержании граждански Китая при попытке проникнуть на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.