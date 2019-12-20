Военные США не покинут территории Сирии до тех пор, пока не будут уверены, что все подразделения террористической группировки «ИГ» (запрещена в РФ) находятся под контролем. Об этом заявил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

«Я думаю, мы там, пока мы не гарантируем поражение ИГ*, или наши союзники и партнеры подключатся и помогут уравновесить нас, или если местные силы безопасности и полиция смогут держать ИГ* под контролем. Это метрика, на которую мы ориентируемся», — сказал Эспер.

В декабре 2018-го и марте 2019 года президент США Дональд Трамп объявлял о победе над ИГ* в Сирии. Осенью 2019 года он пытался убедить мир с помощью геройского пса, что и основатель ИГ* Аль-Багдади мертв. Следом заявил о выводе американских военных из Сирии, но потом передумал, потому что в Сирии осталась нефть.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов с доказательствами того, что США причастны к грабежу нефти в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.

* – террористическая организация запрещена в РФ.