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Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

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19:10   20 Декабря 2019
Весь мир

Вице-президент США следит за событиями вокруг космического корабля Starliner

Вице-президент США следит за событиями вокруг космического корабля Starliner

Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06​​​.36 по местному времени на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта космический корабль отделился от несущей ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время двигатели корабля не включились.

Американский вице-президент Майк Пенс следит за событиями вокруг Starliner, который столкнулся с проблемами после запуска. Директор NASA Джим Брайденстайн проинформировал Майка Пенса о случившемся. После успешного запуска произошло нештатное выведение на орбиту.

Вице-президента США заверили, что NASA улучшит космический корабль ради возвращения американских астронавтов в космос в 2020 году. Новейший корабль Starliner создала компания Boeing для пилотируемых миссий на Международную космическую станцию, Луну и далекий космос.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #nasa #пенс #starliner

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