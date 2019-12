Вице-президент США следит за событиями вокруг космического корабля Starliner

Американский вице-президент Майк Пенс следит за событиями вокруг Starliner, который столкнулся с проблемами после запуска. Директор NASA Джим Брайденстайн проинформировал Майка Пенса о случившемся. После успешного запуска произошло нештатное выведение на орбиту.

Вице-президента США заверили, что NASA улучшит космический корабль ради возвращения американских астронавтов в космос в 2020 году. Новейший корабль Starliner создала компания Boeing для пилотируемых миссий на Международную космическую станцию, Луну и далекий космос.

Happening Now: Flight controllers are turning @BoeingSpace's #Starliner spacecraft to a position that will recharge its solar arrays. Starliner is currently in a stable orbit. Watch our live coverage: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/OenigvhL4q