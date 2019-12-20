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19:03   20 Декабря 2019
Россия

Второй пострадавший при стрельбе на Лубянке скончался в больнице

Второй пострадавший при стрельбе на Лубянке скончался в больнице

Сотрудник правоохранительных органов, пострадавший в результате стрельбы у здания ФСБ, скончался в больнице. Об этом заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко в пятницу, 20 декабря. 

Кроме этого, в ведомстве назвали личность человека, напавшего на правоохранителей на Лубянке. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. 

Ранее мужчина открыл стрельбу в центре Москвы рядом со зданием ФСБ. Он действовал в одиночку. Стрелка удалось нейтрализовать во время спецоперации. В результате инцидента на месте погиб один из сотрудников ФСБ. Еще пятеро человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести. 

После случившегося СК возбудило уголовное дело. Следователи на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #фсб #стрельба #политика #общество #лубянка

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