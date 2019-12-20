Второй пострадавший при стрельбе на Лубянке скончался в больнице

Сотрудник правоохранительных органов, пострадавший в результате стрельбы у здания ФСБ, скончался в больнице. Об этом заявила представитель Следственного комитета Светлана Петренко в пятницу, 20 декабря.

Кроме этого, в ведомстве назвали личность человека, напавшего на правоохранителей на Лубянке. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Ранее мужчина открыл стрельбу в центре Москвы рядом со зданием ФСБ. Он действовал в одиночку. Стрелка удалось нейтрализовать во время спецоперации. В результате инцидента на месте погиб один из сотрудников ФСБ. Еще пятеро человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

После случившегося СК возбудило уголовное дело. Следователи на данный момент выясняют все обстоятельства произошедшего.