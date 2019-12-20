За вбросами Анкары о ЧВК «Вагнера» разглядели турецких снайперов и бронетехнику в Ливии

Вбросами о ЧВК «Вагнера» президент Турции Реджеп Эрдоган пытается оправдать собственное военное вторжение в дела Ливии. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«То обвинение, которое фактически необосновано турецкий президент обращает в сторону России, а на самом деле, прежде всего, оно должно быть обращено к нему самому. Это Турция самым активным образом, более чем любая другая страна в настоящее время участвует во внутриливийском конфликте. Это турецкие и протурецкие военные формирования участвуют в ливийском противостоянии», - заметил политолог.

В Ливии Турция поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС), чьи боевики оккупировали Триполи. В поддержку им Анкара перебросила из Идлибской зоны деэскалации в Сирии джихадистов. Также террористам ПНС Турция помогает финансово и военной техникой, в обход оружейного эмбарго ООН.

По данным старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Михаила Рощина, Анкара поставляет в Ливию бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и беспилотники. Недавно Ливийская национальная армия (ЛНА), проводящая в стране антитеррористическую операцию, сбила турецкий беспилотник Bayraktar TB 2. Поступали сообщения о турецких снайперах, инструкторах и советниках. Рощин выразил сожаление в связи с ситуацией, так как это приведет к обострению конфликта, нежели к компромиссу.

«Это будет означать, что Турция подбрасывает дрова в огонь конфликта, который и так давно там тлеет. Я бы даже сказал, горит», — заявил он.

Ранее Эрдоган дал интервью изданию milliyet.com.tr, часть вопросов в котором касалась ситуации в Ливии. Журналист спросил главу государства, не планирует ли он отправить туда своих военных, на что Эрдоган ответил утвердительно, акцентировав внимание на том, что в этой стране якобы уже находится ЧВК «Вагнера» из России.