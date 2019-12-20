Ливийские суды отказались признавать легитимными решения, принятые ПНС

Министр иностранных дел Временного правительства Ливии в Тобруке Абд аль-Хади Хувейдж в интервью каналу Libya's Channel заявил, что суды Ливии постановили признать все решения, принятые террористическим Правительством национального согласия, недействительными. В число таких решений входит и соглашение с Турцией.

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании и разделе зон в Средиземном море, подписанном между Турцией и ПНС Ливии в конце ноября. Согласно данному документу, допускается возможность ввода турецких войск в Ливию.

Хувейдж отметил, что подписанные соглашения нарушают морское право и угрожают отношениям с соседними странами. Более того, соглашение не имеет силы, поскольку не одобрено единственным законно избранным органом страны — Палатой представителей, находящейся в Тобруке. Народ Ливии также отвергает подписанные соглашения между ПНС и Турцией.

Ранее соглашение Турции и ПНС Ливии раскритиковали власти Египта, Греции и Кипра. Они указали, что условия этих договоренностей затрагивают интересы третьих стран, в частности, Греции и Кипра. Ливия и Турция не имеет общих морских границ, между ними находятся острова Крит и Кипр, территориальные воды которых и не учтены в меморандуме.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое Правительство национального согласия. Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.