Бейрут заинтересовали поставки ливанских оливок в РФ
Делегация департамента защиты растений министерства сельского хозяйства Ливана с 16 по 20 декабря знакомилась с российской системой обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов переработки. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Ливан импортирует из РФ пшеницу, а также нут и чечевицу, поэтому занимает 18-е место по объемам закупок российского зерна. Ливанская и российская стороны подчеркнули необходимость нарастить сотрудничество в рамках развития взаимной торговли продукцией между Бейрутом и Москвой. Также Ливан планирует развивать сотрудничество с научными лабораториями Россельхознадзора.
Ливанские специалисты отметили, что заинтересованы в увеличении объемов закупаемого в России зерна, продуктов его переработки и бобовыхhttps://t.co/CGUsiTtdGu— Пресс-служба Россельхознадзора (@fsvps) 20 декабря 2019 г.