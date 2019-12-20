Бейрут заинтересовали поставки ливанских оливок в РФ

Делегация департамента защиты растений министерства сельского хозяйства Ливана с 16 по 20 декабря знакомилась с российской системой обеспечения безопасности и качества зерна и продуктов переработки​​​. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

По его словам, ливанских коллег заинтересовало увеличение объемов закупаемого в РФ зерна, продуктов его переработки и бобовых. Ливан заинтересовал экспорт оливок в Россию.

Ливан импортирует из РФ пшеницу, а также нут и чечевицу, поэтому занимает 18-е место по объемам закупок российского зерна. Ливанская и российская стороны подчеркнули необходимость нарастить сотрудничество в рамках развития взаимной торговли продукцией между Бейрутом и Москвой. Также Ливан планирует развивать сотрудничество с научными лабораториями Россельхознадзора.