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18:45   20 Декабря 2019
Россия

Американского эксперта назвали мразью и выгнали из студии «России-1»

Американского эксперта назвали мразью и выгнали из студии «России-1»

Телеведущий «России-1» Дмитрий Куликов выгнал из студии американского эксперта Грэга Вайера. Инцидент произошел в эфире программы «Кто против?».

Во время телевизионной передачи зрителям показали кадры встречи российского лидера Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Вайнер, комментируя беседу, возмутился тем, что политики, как ему показалось, разговаривали в коридоре. Куликов, в свою очередь, ответил, что Путин и Медведчук встретились там, где удобно, потому что у главы государства очень напряженный график. 

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — добавил ведущий.

Куликов заявил, что хотел бы выгнать американского эксперта и назвал его «последней мразью». Он напомнил, что переговоры, которые проходят в Санкт-Петербурге, являются частью процесса, нацеленного на прекращение убийств.

После этого Вайнер ушел из студии. Телеведущий поддержал решение иностранца.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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