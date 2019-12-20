Московское метро проверяют после угроз взрывов

Сотрудники оперативных служб занимаются проверкой анонимного сообщения об угрозе минирования станций московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», — заявил собеседник агентства.

Ранее анонимные сообщения с угрозами минирования поступили в более чем 20 школ, 11 судов, около десяти детских садов, а также в аэропорты Шереметьево и Домодедово и на станции московского метрополитена.

Сообщения о «минированиях» объектов начали поступать в Москве с 28 ноября. Из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов специалисты экстренных служб проверили более пяти тысяч объектов, эвакуированы были почти 500 тысяч человек. Все угрозы оказались ложными.