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18:23   20 Декабря 2019
Россия

Московское метро проверяют после угроз взрывов

Московское метро проверяют после угроз взрывов

Сотрудники оперативных служб занимаются проверкой анонимного сообщения об угрозе минирования станций московского метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Анонимное сообщение с информацией о том, что все станции метро заминированы, поступило в администрацию Московского метрополитена. Проводится проверка, на месте работают специалисты», — заявил собеседник агентства.

Ранее анонимные сообщения с угрозами минирования поступили в более чем 20 школ, 11 судов, около десяти детских садов, а также в аэропорты Шереметьево и Домодедово и на станции московского метрополитена.

Сообщения о «минированиях» объектов начали поступать в Москве с 28 ноября. Из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов специалисты экстренных служб проверили более пяти тысяч объектов, эвакуированы были почти 500 тысяч человек. Все угрозы оказались ложными.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #угрозы #минирование

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