Глава комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что Вашингтону выгодно, чтобы Сирию выставляли в плохом свете, поэтому США ведут двуличную политику и продолжают расшатывать ситуацию в Сирии, распространяя про нее невыгодные фейки.

«Все зафиксировали, в том числе эксперты ООН, что у армии Сирии нет химоружия, все чисто. Но такое положение невыгодно американским «кукловодам», которые рисуют ситуацию в САР исключительно черными красками и приправляют фейками. Они стремятся поддерживать дестабилизацию в стране, лишить ее возможности восстановиться после войны, поскольку это будет свидетельствовать о крахе ближневосточного проекта Соединенных Штатов», — пояснил наш собеседник.

Несмотря на власть и напор США, Сирии все же удается не сдаваться с помощью России. Однако Вашингтон уже не впервые использует вбросы о химоружии для неугодных ему правительств в собственных интересах.

«При этом он [Вашингтон]все так же использует якобы гуманитарную организацию «Белые каски». Все знают, что она оперирует дезинформацией, эти «волонтеры» были пойманы на этом десятки раз. Тем не менее все на Западе до сих пор продолжают ссылаться на их постановочные видео. Боевиков же обвинять им нет смысла, они сами используются США, играя роль «плохих парней» и тоже служат поддержанию нестабильности в Сирийской Арабской Республике», — заключил Александр Малькевич.

Несмотря на то, что многие эксперты по всему миру доказали, что Дамаск не причастен ни к одному инциденту с химоружием, США продолжают распространять фейки и расшатывать ситуацию в Сирии в своих интересах. Ранее сотрудник «Би-би-си» Стивен Сакур в интервью агентству Bellingcat заявил, что Сирия приложила свою руку к этим инцидентам.

«Все улики, все, что вам удалось накопать в интернете и других базах данных, указывает на то, что атаки были совершены сирийскими военными», — заявил журналист.

Таким заявлением Сакур попытался в очередной раз поддержать позицию Штатов и выставить Сирию в плохом свете.

После инцидента с ядовитым веществом зарином в 2013 году, из-за которого в пригороде Алеппо Хан Аль-Асаль и в Восточной Гуте погибли несколько десятков человек, Сирия избавилась от всего химического оружия. Дамаск обвинил в химатаках спецслужбы Великобритании и Франции. Несколько лет спустя независимый американский журналист Харальд Дорнбос подтвердил эту информацию.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало цикл материалов с доказательствами того, что США причастны к хаосу в Сирии.

В первой части материалов о Сирии ФАН рассказывало о сотрудничестве журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ, во второй части – о сотрудничестве США с боевиками ИГ. В третьей публикации журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.