Нефтеносная провинция Альберта пригрозила Канаде выходом

Следуя примеру британского движения Brexit четвертая по населению провинция Канады Альберта, ранее попавшая в новости из-за нацисткой теории Голодомора, задумалась о своем особом пути. Идею Wexit (We - от West, запад), как сообщает BNN Bloomberg, продвигают оппозиционно настроенные к либеральным элитам активисты. Ноябрьский митинг в Калгари, где базируется большинство канадских энергетических компаний, собрал более 1 700 человек. Демонстранты явились с надписями «Make Alberta Great Again» с отсылкой к предвыборному слогану Трампа и Wexit на головных уборах.

Выбор места для мероприятия не случаен. Тема энергетики — главная в повестке сепаратистов. Они требуют освободить богатый нефтью и газом регион от бремени федеральных налогов, введенных восточными элитами.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Евгения Исраелян в комментарии «Политике Сегодня» заметила, что скепсис к либеральной модели управления жители щедрых на «черное золото» земель продемонстрировали на минувших парламентских выборах.

«Либералы не получили ни одного мандата ни в Альберте, ни в Саскачеване (соседняя провинция – прим. ред.). Это нефтеносные провинции, которые занимают важное место в экономике Канады и большой процент в населении. Поэтому это был очень тревожный итог выборов в Канаде для либералов. В Альберте очень сильный премьер-министр Джейсон Кенни, у него достаточно сильные позиции в своей провинции и на федеральном уровне», — говорит Исраелян.

Премьерский пост господин Кенни сочетает с руководством в Объединенной консервативной партии Альберты. В студенческие годы политик был ярым противником абортов, в 2005 году во время визита в Китай не постеснялся посетить дом умершего главы Компартии Чжао Цзыяна, несмотря на критику тогдашнего премьера Мартина. Канадские китайцы наградили Кенни прозвищем «Улыбающийся Будда» за попытки объединить нацменьшинства на основе общих консервативных ценностей.

В намерении добиться отмены углеродного налога от либерального правительства Джастина Трюдо глава Альберты готов объединиться в Верховном суде и с соседями: Саскачеваном и Онтарио.

We also promised to challenge a Liberal-imposed carbon tax in court. We're keeping that promise, joining Saskatchewan & Ontario at the Supreme Court, & today presenting our own case at the Alberta Court of Appeal. You can watch it live at 10:30 MST here: https://t.co/uAUVIy1Qfu pic.twitter.com/WtrR5oWVue — Jason Kenney (@jkenney) 16 декабря 2019 г.

«Многие другие провинции тоже недовольны политикой Трюдо. — говорит Исраелян. — Введением налога на выбросы углекислого газа, на эмиссии, поэтому позиции [Кенни] достаточно сильные. <…> Хочется надеется, что сепаратистские движения в Канаде не получат сильного развития. Мы знаем оплотом сепаратизма долгое время был Квебек, но федеральное правительство сумело эту волну сепаратистских настроений приостановить, потому что опыт маневрирования, уступок, компромиссов у правительства есть».

Лидер движения Wexit Питер Даунинг, напротив, занимает бескомпромиссную по отношению к либеральному большинству позицию.

«Если либерал спросит вас, расист ли вы, найдите время, чтобы спросить, почему? Это потому что ты белый или потому что ты консерватор? Если из-за вашей кожи, назовите его расистом. Если, потому что вы консерватор, называйте их педофилами», — категоричен он в Twitter.

If a Liberal asks you if you’re a racist, take the time to ask them why? Is it because you’re white, or because you’re conservative. If because of your skin, call them a racist. If because you’re conservative, call them a Pedophile. #QuidProQuo pic.twitter.com/pII3k1uajG — Peter Downing (@peterdowningAB) 19 декабря 2019 г.

Согласно данным опроса социологической компании Abacus, за неделю до выступлений в Калгари около 25% жителей Альберты были готовы проголосовать за отделение. Они вынуждены отдавать в федеральную казну непропорциональный налог, выплачивая более 5 тысяч канадских долларов на душу населения по сравнению с госрасходами в 2017 году.

Жители Квебека, который исторически стремился к независимости, для сравнения, получают на 1 958 долларов больше, чем заплатили. При этом ВВП Альберты выше, чем в Квебеке, но у французской провинции в отличие от западных соседей нет поводов для демонстраций. Только бюджет пенсионного фонда для 8,4 миллионов жителей Квебека составляет 239 миллиардов долларов (для сравнения в РФ – около 135 миллиардов).

При довольно высоком уровне безработицы (7,2%) Альберта производит 3,8 миллиона баррелей сырой нефти в день, что выводит провинцию в десятку самых производительных регионов мира.