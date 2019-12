Нефтеносная провинция Альберта пригрозила Канаде выходом

Следуя примеру британского движения Brexit четвертая по населению провинция Канады Альберта, ранее попавшая в новости из-за нацисткой теории Голодомора, задумалась о своем особом пути. Идею Wexit (We - от West, запад), как сообщает BNN Bloomberg, продвигают оппозиционно настроенные к либеральным элитам активисты. Ноябрьский митинг в Калгари, где базируется большинство канадских энергетических компаний, собрал более 1 700 человек. Демонстранты явились с надписями «Make Alberta Great Again» с отсылкой к предвыборному слогану Трампа и Wexit на головных уборах.

Выбор места для мероприятия не случаен. Тема энергетики — главная в повестке сепаратистов. Они требуют освободить богатый нефтью и газом регион от бремени федеральных налогов, введенных восточными элитами.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, эксперт РСМД Евгения Исраелян в комментарии «Политике Сегодня» заметила, что скепсис к либеральной модели управления жители щедрых на «черное золото» земель продемонстрировали на минувших парламентских выборах.

Премьерский пост господин Кенни сочетает с руководством в Объединенной консервативной партии Альберты. В студенческие годы политик был ярым противником абортов, в 2005 году во время визита в Китай не постеснялся посетить дом умершего главы Компартии Чжао Цзыяна, несмотря на критику тогдашнего премьера Мартина. Канадские китайцы наградили Кенни прозвищем «Улыбающийся Будда» за попытки объединить нацменьшинства на основе общих консервативных ценностей.

В намерении добиться отмены углеродного налога от либерального правительства Джастина Трюдо глава Альберты готов объединиться в Верховном суде и с соседями: Саскачеваном и Онтарио.

We also promised to challenge a Liberal-imposed carbon tax in court. We're keeping that promise, joining Saskatchewan & Ontario at the Supreme Court, & today presenting our own case at the Alberta Court of Appeal. You can watch it live at 10:30 MST here: https://t.co/uAUVIy1Qfu pic.twitter.com/WtrR5oWVue

Лидер движения Wexit Питер Даунинг, напротив, занимает бескомпромиссную по отношению к либеральному большинству позицию.

If a Liberal asks you if you’re a racist, take the time to ask them why? Is it because you’re white, or because you’re conservative. If because of your skin, call them a racist. If because you’re conservative, call them a Pedophile. #QuidProQuo pic.twitter.com/pII3k1uajG