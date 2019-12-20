Минтранс объявит конкурс на второй этап строительства Багаевского гидроузла

Министерство транспорта планирует в начале 2020 года объявить конкурс на строительство второго этапа Багаевского гидроузла. Об этом в ходе коллегии Росморречфлота заявил заместитель главы Минтранс РФ Юрий Цветков.

По его словам, предстоит сделать прорыв на Багаевском гидроузле. Ведомство надеется в начале 2020 года объявить конкурс и все-таки совместить с проектом по Нижегородскому гидроузлу​​​.

«Без этих двух проектов река полноценно развиваться не сможет», — добавил Цветков.

Низконапорный гидроузел — вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород. Гидроузел включили в Стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ. Стоимость Нижегородского гидроузла — 43 миллиарда рублей.