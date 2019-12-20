Минтранс объявит конкурс на второй этап строительства Багаевского гидроузла
Министерство транспорта планирует в начале 2020 года объявить конкурс на строительство второго этапа Багаевского гидроузла. Об этом в ходе коллегии Росморречфлота заявил заместитель главы Минтранс РФ Юрий Цветков.
По его словам, предстоит сделать прорыв на Багаевском гидроузле. Ведомство надеется в начале 2020 года объявить конкурс и все-таки совместить с проектом по Нижегородскому гидроузлу.
«Без этих двух проектов река полноценно развиваться не сможет», — добавил Цветков.
Низконапорный гидроузел — вариант возобновления судоходства на реке Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород. Гидроузел включили в Стратегию развития внутреннего водного транспорта РФ. Стоимость Нижегородского гидроузла — 43 миллиарда рублей.
Багаевский гидроузел строят с 2018 года, чтобы решить проблему маловодности Дона. Общая стоимость проекта — 23 миллиарда рублей. Ранее конкурс на второй этап признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
Коллегия и Общественный совет Росморречфлота подвели предварительные итоги 2019 годаhttps://t.co/NhgQkTtJUe— Росморречфлот (@rosmorrechflot) 20 декабря 2019 г.