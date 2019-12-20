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18:10   20 Декабря 2019
Весь мир

Космический корабль Starliner выведен на орбиту во внештатном режиме

Космический корабль Starliner выведен на орбиту во внештатном режиме

Boeing и НАСА сообщили о внештатном выведении на орбиту новейшего космического корабля Starliner. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

«У нас нештатный вывод на орбиту. Мы оцениваем ситуацию и оцениваем дальнейшие шаги», — сообщил ведущий прямой трансляции на сайте НАСА.

Новейший космический корабль Starliner стартовал с космодрома в 06:36 утра по местному времени на ракете-носителе Atlas V. Запуск корабля прошел в штатном режиме, но в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.

По сообщениям НАСА «Starliner находится на стабильной орбите, батареи корабля в порядке, работают его солнечные батареи».

В настоящее время НАСА прекратили прямую трансляцию запуска.

Это первый испытательный полет космического корабля Starliner. На его борту находится около 300 килограммов груза для МКС.

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Автор: Роман Самойлов
#nasa #starliner

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