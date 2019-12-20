Нефть, газ и налоги блокируют финальные договоренности Минска и Москвы – Орешкин

Нерешенные вопросы по нефти, газу и налогам блокируют финальные договоренности Минска и Москвы в рамках Союзного соглашения. О них рассказал журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Это договоренности в нефтяной сфере, договоренности в газовой сфере и договоренности в налоговой сфере. Это три группы вопросов, которые осталось решить, чтобы финализировать все дорожные карты», — добавил министр.

20 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в заседании высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием главы России и Белоруссии провели двустороннюю встречу в президентской библиотеке имени Ельцина.

Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на большие успехи в совместной работе России и Белоруссии, многие пункты за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве выполнить так и не удалось.

В свою очередь, лидеры стран Союзного государства достигли соглашения по вопросам сельского хозяйства, таможни и алкогольного рынка.