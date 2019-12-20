Папа Римский и генсек ООН призвали преодолеть неравенство в мире
Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записали в пятницу, 20 декабря, в Ватикане совместное предрождественское видеопослание, в котором призвали преодолеть несправедливость и неравенство в современном мире.
Обращение записали в библиотеке Апостольского дворца после встречи между понтификом и генсеком, которая состоялась в преддверии 75-летия ООН. По словам папы Франциска, нельзя не замечать несправедливость, неравенство, голод, бедность.
«Мы должны вместе бороться с этими бедствиями. Мы не можем закрывать глаза перед лицом того, что многие наши братья из-за конфликтов и насилия, нищеты и климатических изменений оставляют родину и идут навстречу часто печальной судьбе», — сказал понтифик.
Let us give thanks for all the good there is in the world, for the many people who dedicate themselves freely, for those who spend their lives in service, to build a more humane and just society. We know: alone we cannot save ourselves. @antonioguterres https://t.co/bOoWk1k2z1— Pope Francis (@Pontifex) 20 декабря 2019 г.