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Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

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18:03   20 Декабря 2019
Весь мир

Папа Римский и генсек ООН призвали преодолеть неравенство в мире

Папа Римский и генсек ООН призвали преодолеть неравенство в мире

Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записали в пятницу, 20 декабря, в Ватикане совместное предрождественское видеопослание, в котором призвали преодолеть несправедливость и неравенство в современном мире.

Обращение записали в библиотеке Апостольского дворца после встречи между понтификом и генсеком, которая состоялась в преддверии 75-летия ООН​​​. По словам папы Франциска, нельзя не замечать несправедливость, неравенство, голод, бедность.

«Мы должны вместе бороться с этими бедствиями. Мы не можем закрывать глаза перед лицом того, что многие наши братья из-за конфликтов и насилия, нищеты и климатических изменений оставляют родину и идут навстречу часто печальной судьбе», — сказал понтифик.

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Автор: Анатолий Кубарев
#папа римский #генсек оон #несправедливость #неравенство

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