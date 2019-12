Папа Римский и генсек ООН призвали преодолеть неравенство в мире

Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записали в пятницу, 20 декабря, в Ватикане совместное предрождественское видеопослание, в котором призвали преодолеть несправедливость и неравенство в современном мире.

Let us give thanks for all the good there is in the world, for the many people who dedicate themselves freely, for those who spend their lives in service, to build a more humane and just society. We know: alone we cannot save ourselves. @antonioguterres https://t.co/bOoWk1k2z1