Папа Римский и генсек ООН призвали преодолеть неравенство в мире

Папа Римский Франциск и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записали в пятницу, 20 декабря, в Ватикане совместное предрождественское видеопослание, в котором призвали преодолеть несправедливость и неравенство в современном мире.

Обращение записали в библиотеке Апостольского дворца после встречи между понтификом и генсеком, которая состоялась в преддверии 75-летия ООН​​​. По словам папы Франциска, нельзя не замечать несправедливость, неравенство, голод, бедность.