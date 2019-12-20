Парламент Великобритании поддержал проект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Sky News.

По информации СМИ, в поддержку законопроекта проголосовали 358 депутатов, еще 234 выступили против. Обе палаты законодательного органа обсудят Brexit уже в 2020 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit. Он подчеркнул, что страна выйдет из Европейского союза к 31 января 2020 года.