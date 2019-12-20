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Соловьев оценил вопросы и поведение журналистов на пресс-конференции Путина

Соловьев оценил вопросы и поведение журналистов на пресс-конференции Путина

 Одноклассники затравили некрещеную девочку после урока толерантности в Челябинске

Одноклассники затравили некрещеную девочку после урока толерантности в Челябинске
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

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18:13   20 Декабря 2019
Весь мир

Парламент Великобритании поддержал проект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании поддержал проект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании поддержал законопроект по Brexit во втором чтении. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Sky News.

По информации СМИ, в поддержку законопроекта проголосовали 358 депутатов, еще 234 выступили против. Обе палаты законодательного органа обсудят Brexit уже в 2020 году. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия получила от народа мандат на осуществление Brexit. Он подчеркнул, что страна выйдет из Европейского союза к 31 января 2020 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
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