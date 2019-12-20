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17:53   20 Декабря 2019
Россия

Правкомиссия на следующем заседании обсудит вопрос автобусных перевозок

Правкомиссия на следующем заседании обсудит вопрос автобусных перевозок

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения на следующем заседании, которое состоится в первом квартале 2020 года, обсудит систему регулирования движения автобусов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов, который курирует транспортную отрасль.

По его словам, первый вопрос следующего заседания в первом квартале 2020 года — система регулирования движения автобусов​​​. Около миллиона единиц зарегистрировали, из них лицензий на автомобильные перевозки получили только 300 тысяч.

«Вопрос — чем занимаются все остальные? В каком они состоянии? Где они ездят и на каком основании?», — задался вопросом Акимов.

Правкомиссия обсудит, какие современные технические средства нужны как для безопасного движения автобусов, так и для контроля маршрута и состояния водителя. В конце 2019 года случилось несколько аварий с участием автобусов и микроавтобусов, в том числе со смертельным исходом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#автобус #общество #маршрут #акимов

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