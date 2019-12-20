Акимов рассказал о штрафах за повторные нарушения правил дорожного движения

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что правкомиссия по безопасности дорожного движения прорабатывает вопросы увеличения штрафов за превышение скорости и разграничения наказания за частые нарушения.

«Безусловно, мы прорабатываем вопросы и о повышении размера штрафа — он у нас не менялся довольно давно — с 2013 года», – сказал Акимов.

По его словам, небольшой штраф за превышение скорости многие воспринимают как "плату за скоростной проезд", поэтому правкомиссия рассматривает варианты изменений в законодательстве. Чтобы сократить количество нарушений, члены правкомиссии рассматривают возможность изменить наказание за частые нарушения скорости.

«Чтоб такого не было, по мере роста количества нарушений ответственность будет по экспоненте возрастать», – пояснил Акимов.

При этом депутат отметил, что говорить о точном повышении штрафов пока рано. По его словам, основными вопросами комиссия ставит снизить нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 км\ч, как только власти убедятся, что дорожные знаки на всех дорогах в порядке, а также повышение штрафов и разграничение наказаний за частые нарушения в течение установленного периода, как предполагается – в 1 год.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в России будет понижен нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Нововведение будет вводиться постепенно.

25 октября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о введении штрафов за превышение скорости на 10-20 км\ч на совещании о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».