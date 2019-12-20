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17:53   20 Декабря 2019
Россия

Путина задела резолюция Европарламента о Второй мировой войне

Путина задела резолюция Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что его задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», касающаяся причин Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает RT.

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента — от 19 сентября 2019 года», — заявил глава государства на встрече лидеров стран-членов СНГ.

Российский лидер отметил, что в СНГ все стремились обеспечить правдивость, открытость и объективность истории. Он добавил, что это касается всех, потому что «мы в известной степени наследники бывшего СССР». 

Президент РФ сообщил, что пакт Молотова — Риббентропа, согласно резолюции Европарламента, поделил Европу и территории независимых государств «между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу» к началу войны. 

«Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад», — указал Путин.

Глава российского государства добавил, что в России никто никогда не утверждал, что какие-либо из перечисленных стран являются зачинщиками войны. Он также отметил, что хотел бы разобраться, в чем правда, поэтому попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #европарламент #политика #вторая мировая война #общество

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