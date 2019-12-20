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17:08   20 Декабря 2019
Россия

Нештрафуемый порог превышения скорости в России будет снижен

Нештрафуемый порог превышения скорости в России будет снижен

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в России будет понижен нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Нововведение будет вводиться постепенно. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает РИА Новости. 

По словам Акимова, ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным, не такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости.

«Делать мы это точно будем — у нас ни с технической точки зрения, ни с точки зрения правил установки средств фотовидеофиксации нет никаких сомнений, что и точность показаний приборов в автомобиле, и точность работы камер позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителей за превышение скоростного порога», — сказал он.

Вице-премьер отметил, что следует уходить от ситуации, когда водитель в своей голове прибавляет к скоростному ограничению 20 километров, интуитивно считая, что так делать можно. Есть правила движения, которые следует соблюдать, подчеркнул Акимов. 

Нововведение будет внедряться постепенно, в режиме пилотных зон. Согласно подсчетам, подобная мера поможет спасти более 1,8 тысяч жизней людей в год, это и есть цена вопроса, отметил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
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