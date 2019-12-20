Циклон оставил без света почти четыре тысячи человек в Новгородской области

Почти четыре тысячи человек в 207 населенных пунктах в 11 районах Новгородской области остаются без электричества. Об этом сообщил представитель пресс-службы администрации региона​​​. По его словам, электроснабжение восстанавливают энергетики.

Циклон прошел в Новгородской области в ночь на четверг, 19 декабря, и оставил без электричества 343 населенных пункта в 17 районах области. В зоне отключения находились более восьми тысяч жителей. Бригады энергетиков планировали восстановить электроснабжение в течение суток.

«В зоне отключения остаются 3740 человек», — добавили в региональной администрации.

Социально-значимые объекты снабжают электроэнергией в полном объеме. К ликвидации последствий циклона привлекли 288 человек и 83 единицы техники. Также, чтобы ускорить восстановление электроснабжения в наиболее пострадавших от штормового ветра районах, направили дополнительные силы.