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16:59   20 Декабря 2019
Россия

Секретариат Голиковой назвал рассуждением идею МВД изымать детей из семей

Секретариат Голиковой назвал рассуждением идею МВД изымать детей из семей

Инициатива министерства внутренних дел о временном изъятии детей из семей в опасных ситуациях— лишь рассуждение, которое озвучили в рамках дискуссии. Об этом сообщил РИА Новости представитель секретариата вице-премьера РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. По его словам, инициативу МВД ранее нигде не обсуждали.

Министерство готовит поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения прав​​​ несовершеннолетних. В секретариате Голиковой назвали рассуждением инициативу МВД, которое озвучили в рамках дискуссии о защите интересов детей в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Подобная инициатива нигде раньше не поднималась», — резюмировали в секретариате.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #мвд #общество #голикова

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