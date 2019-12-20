Секретариат Голиковой назвал рассуждением идею МВД изымать детей из семей

Инициатива министерства внутренних дел о временном изъятии детей из семей в опасных ситуациях— лишь рассуждение, которое озвучили в рамках дискуссии. Об этом сообщил РИА Новости представитель секретариата вице-премьера РФ по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. По его словам, инициативу МВД ранее нигде не обсуждали.

Министерство готовит поправки к Семейному кодексу о временном изъятии детей из семьи в случае серьезного нарушения прав​​​ несовершеннолетних. В секретариате Голиковой назвали рассуждением инициативу МВД, которое озвучили в рамках дискуссии о защите интересов детей в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. «Подобная инициатива нигде раньше не поднималась», — резюмировали в секретариате. Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Участники обсудили совершенствование законодательства, направленного на профилактику социального сиротства и помощь семьям в трудной жизненной ситуации https://t.co/pVOmAybecP — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 20 декабря 2019 г.