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17:05   20 Декабря 2019
Россия

Супермаркеты Spar и «Семья» закрылись по всему Петербургу и Ленобласти

Супермаркеты Spar и «Семья» закрылись по всему Петербургу и Ленобласти

Магазины Spar и «Семья» работали сегодня последний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Retail.ru.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года закроется лишь часть точек, однако магазины начали переходить с круглосуточного режима работы на другой, более короткий. С каждым днем в супермаркетах становилось все меньше продуктов на полках. В результате стало известно, что будут закрыты все точки. 

Точки по всему городу и области пришлось закрыть из-за долгов. ТД «Интерторг», владеющий магазинами, должен поставщикам около трех миллиардов рублей. 

Известно, что в ведении «Интерторга» находилось более 180 супермаркетов и 11 гипермаркетов SPAR, почти 250 универсамов «Семья» и восемь супермаркетов «Идея».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #бизнес #общество #долги #супермаркеты

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