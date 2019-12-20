Грета Тунберг вернулась к одиночному протесту у парламента в Стокгольме

Школьница и экологическая активистка Грета Тунберг вернулась на место перед зданием парламента в Стокгольме, чтобы продолжать свой традиционный одиночный пикет. Именно здесь в августе прошлого года Тунберг начала проводить одиночные акции в поддержку климата.

«70-я неделя школьных забастовок. Стокгольм!», — написала Грета в социальной сети Twitter.

На фотографии школьница вновь стоит на украшенном мосту перед риксдагом с плакатом «Школьная забастовка в пользу климата». Множество молодых единомышленников присоединились к активистке со своими плакатами.

«Люди — это социальные животные, мы подражаем друг другу. Если начать действовать так, словно разразился какой-то кризис, то к этому подключатся и другие», — сказала Тунберг в интервью агентству «TT».

Во всем мире Грета Тунберг известна как неформальный лидер движения «Школьная забастовка в пользу климата». Движение объединило тысячи людей, которые неравнодушны к проблеме глобального потепления и изменениям климата.

Тунберг была выдвинута на Нобелевскую премию мира в этом году. Американский журнал «Time» назвал школьницу «Человеком года».