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Соловьев оценил вопросы и поведение журналистов на пресс-конференции Путина

Соловьев оценил вопросы и поведение журналистов на пресс-конференции Путина

 Одноклассники затравили некрещеную девочку после урока толерантности в Челябинске

Одноклассники затравили некрещеную девочку после урока толерантности в Челябинске
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
Террористы ПНС готовы сдать подконтрольные города турецким военным

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Россия и Китай наложили вето на устаревший вариант гуманитарной помощи Сирии
17:06   20 Декабря 2019
Россия

МИД Украины из-за Ленина вспомнил о временах Киевской Руси

МИД Украины из-за Ленина вспомнил о временах Киевской Руси

В МИД Украины категорически не согласились с заявлением президента России Владимира Путина о том, что Владимир Ленин передал Украине исконно русские территории.

«Мы однозначно это осуждаем», – заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар изданию «Страна».

Кроме того, Бондар обратил внимание, что когда-то Москва находилась в подчинении у Киева.

«Более того, давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — сказал Бондар.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что Украина не имеет никакого отношения к переданным ей революционером Лениным территориям, и современной России теперь приходится с этим разбираться.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #мид украины

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