МИД Украины из-за Ленина вспомнил о временах Киевской Руси

В МИД Украины категорически не согласились с заявлением президента России Владимира Путина о том, что Владимир Ленин передал Украине исконно русские территории.

«Мы однозначно это осуждаем», – заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар изданию «Страна».

Кроме того, Бондар обратил внимание, что когда-то Москва находилась в подчинении у Киева.

«Более того, давайте обратимся к истории — кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», — сказал Бондар.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что Украина не имеет никакого отношения к переданным ей революционером Лениным территориям, и современной России теперь приходится с этим разбираться.