ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК скоро может получить очередной штраф в размере одного миллиона рублей за нарушения закона об иноагентах. В октябре 2019 года Минюст России признал эту организацию иностранным агентом, так как она ведет деятельность на иностранные средства. Законодатель, с целью недопущения манипуляции сознанием россиян, обязал такие организации – инагенты указывать в своих материалах присвоенный им статус. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей за каждый такой случай.

Два интернет-ресурса иностранного агента посвящены проектам «РосЯма» и «РосЖКХ», что подтверждается их собственным описанием проекта.

Однако ни на одном из сайтов, нет сообщения о том, что они выполняют функции иностранных агентов. Это является нарушением ст. 19.34 п. 2 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

Напомним, что осенью в «Фонде борьбы с коррупцией» проходили обыски, в рамках, которых были изъяты документы, которые могут свидетельствовать о переводе денежных средств американскими и европейскими организациями на счета фонда. Журналисты не раз ловили ФБК на заказных псевдорасследованиях про российских чиновников по заказу западных спонсоров. Средства поступали накануне и сразу после выхода очередного видеоролика на биткоин-кошельки Навального.

На сайте Минюста приводятся названия иностранных организаций, переводивших средства непосредственно на банковские счета ФБК.

Кроме этого, следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту отмывания денег сотрудниками фонда. По версии следствия, с 2016 года сотрудники избавлялись от наличных средств неизвестного происхождения путем пополнения банковских карт несколькими малыми траншами. Затем эти средства переводились как пожертвования на официальный счет ФБК, и значительная сумма средств становилась полностью законной. По такой схеме обычно «легализуют» «черный нал» появляющийся на руках от коррупционных схем, деятельности преступных группировок или незаконно ввезенные в Россию иностранные валюты.

В связи с повышением активности иностранных государств по вмешательству во внутренние дела России, Государственная дума продолжает совершенствовать законодательство по ограничению деятельности иноагентов. Физические лица, получающие зарубежное финансирование и распространяющие материалы СМИ-иноагента, сами могут быть признаны иноагентами. Под новые законодательные поправки попадает, например, юрист ФБК Любовь Соболь, которая даже на свою избирательную кампанию открыла счета для валютных средств. Юрист распространяет «неограниченному кругу лиц» информацию средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, и получает зарплату в организации-иноагенте.

Однако поправки вступили в силу только 2 декабря 2019 года, а найденные факты «помощи» иностранным пропагандистам были значительно раньше, в связи с чем юрист не понесет ответственность за данные правонарушения.

Таким образом российские законодатели продолжают совершенствовать нормативно-правовую базу по защите политического строя России от внешнего вмешательства, а западные агенты придумывать все более тонкие и изощренные технологии по продвижению пропаганды в сознание россиян. Существующие правонарушения, на которые еще не обратили внимание правоохранительные органы, как случаи с сайтами «РосЯма» и «РосЖКХ», свидетельствуют о том, что иностранные агенты не успевают реагировать на усиление эффективных государственных мер.