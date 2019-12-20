Лукашенко заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с Москвой, в том числе по линии Союзного государства. Об этом сообщает в пятницу, 20 декабря, БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в сотрудничестве с РФ удалось достичь колоссального прогресса. Он подчеркнул, что сегодня Белоруссия покупает не только сырье, но и комплектующие.

«На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Мы обычно умножаем, если семья, на 4. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот и совместную производственную кооперацию», — объяснил он.

Белорусский лидер отметил, что после развала Советского Союза Москва и Минск ни в экономике, ни в политике, ни в социальной сфере «далеко друг от друга не ушла». Он добавил, что это большое достижение договора о создании Союзного государства.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, на даный момент осталось три группы вопросов, блокирующих финальные договоренности. Речь идет о соглашениях в нефтяной, газовой и налоговой сферах.