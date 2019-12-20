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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

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В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

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16:31   20 Декабря 2019
Весь мир

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют принципиальные договоренности по газу, которые были достигнуты накануне в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что надеется на успешное завершение переговоров. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

«Приветствуем это сближение (позиций), надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам», — заявил Маас.

Итоги переговоров министр назвал «обнадеживающим сигналом».

В минувший четверг, 19 декабря, в Берлине состоялись переговоры между Россией, ЕС и Украиной. По итогам встречи был разработан проект будущего соглашения по газу.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #ес #украина #германия

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