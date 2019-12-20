В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют принципиальные договоренности по газу, которые были достигнуты накануне в Берлине. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что надеется на успешное завершение переговоров. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

«Приветствуем это сближение (позиций), надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам», — заявил Маас.

Итоги переговоров министр назвал «обнадеживающим сигналом».

В минувший четверг, 19 декабря, в Берлине состоялись переговоры между Россией, ЕС и Украиной. По итогам встречи был разработан проект будущего соглашения по газу.