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20:00   20 Декабря 2019
Россия

Милонов счел контрацепцию на Новый год лучшей альтернативой будущим абортам

Милонов счел контрацепцию на Новый год лучшей альтернативой будущим абортам

Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит ничего плохого в том, что россияне в новогодние праздники чаще покупают средства контрацепции. В беседе с «Политикой сегодня» парламентарий заметил, что это обусловлено более свободным графиком, нежели в другое время года.

«Я думаю, что в праздники люди больше находятся дома, ходят в гости и всякие культурные и не очень культурные мероприятия происходят. Поэтому времени больше на разные личные дела, а они очень часто сочетаются с интимными вопросами», — заявил депутат.

Милонов подчеркнул, что Новый год — не самое подходящее время для планирования семьи, ведь в это время люди нередко употребляют алкоголь.

милонов

«Для планирования семьи, наверное, Новый год — не всегда лучший момент, потому что в это время много людей выпивают. Для планирования, может быть, не самое то. Но уж лучше так будет, чем они потом аборты будут делать. Так что ничего плохого нет», — добавил парламентарий.

 В последние несколько лет в России в период новогодних праздников увеличиваются продажи презервативов. Соответствующие результаты исследования привела компания DSM Group.

По подсчетам аналитиков, с середины декабря 2018 года по середину января 2019-го их накупили на 13,1% чаще (в среднем 3,073 миллиона презервативов в неделю), чем в остальное время года. Тенденция характерна и для продаж в упаковках (+10,4%).

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Автор: Варвара Ходкевич
#милонов #семья #новый год #контрацепция

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