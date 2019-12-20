Милонов счел контрацепцию на Новый год лучшей альтернативой будущим абортам

Депутат Госдумы Виталий Милонов не видит ничего плохого в том, что россияне в новогодние праздники чаще покупают средства контрацепции. В беседе с «Политикой сегодня» парламентарий заметил, что это обусловлено более свободным графиком, нежели в другое время года.

«Я думаю, что в праздники люди больше находятся дома, ходят в гости и всякие культурные и не очень культурные мероприятия происходят. Поэтому времени больше на разные личные дела, а они очень часто сочетаются с интимными вопросами», — заявил депутат.

Милонов подчеркнул, что Новый год — не самое подходящее время для планирования семьи, ведь в это время люди нередко употребляют алкоголь.

«Для планирования семьи, наверное, Новый год — не всегда лучший момент, потому что в это время много людей выпивают. Для планирования, может быть, не самое то. Но уж лучше так будет, чем они потом аборты будут делать. Так что ничего плохого нет», — добавил парламентарий.

В последние несколько лет в России в период новогодних праздников увеличиваются продажи презервативов. Соответствующие результаты исследования привела компания DSM Group.

По подсчетам аналитиков, с середины декабря 2018 года по середину января 2019-го их накупили на 13,1% чаще (в среднем 3,073 миллиона презервативов в неделю), чем в остальное время года. Тенденция характерна и для продаж в упаковках (+10,4%).