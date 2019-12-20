ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, включая во внимание прошедшие накануне переговоры России и Украины по газу, назвала санкции США против «Северного потока - 2» непонятными.

«Правительство ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, мы отвергаем эту практику, которая затрагивает немецкие и европейские компании. С точки зрения состоявшихся вчера переговоров по газовому транзиту через Украину подобные меры со стороны США, которые оправдываются, прежде всего, защитой Украины, тем более непонятны», – заявила Деммер.

Ранее представители России и Украины, совместно с Еврокомиссией и Германией провели консультации по «газовым» вопросам в Берлине. Вице-президент ЕК Марош Шерифович заявил, что по результатам трехсторонних переговоров было достигнуто принципиальное соглашение по транзиту газа.

По проекту «Северный поток — 2» две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров пролягут от побережья России до Балтийского моря. Украина, Польша, Литва Латвия и США активно выступают против строительства газопровода, так как по их мнению проект угрожает национальной безопасности Европы. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Тем не менее, сенат США одобрил оборонный бюджет в 738 миллиардов долларов с заложенными туда расходами на санкции против газопровода «Северный поток - 2» и «противодействие России».