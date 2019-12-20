Суд взыскал с «Мосметростроя» 223 миллиона рублей в пользу «Аэроэкспресса»

Арбитражный суд Москвы по иску компании «Аэроэкспресс» взыскал более 223 миллионов рублей с АО «Московский метрострой». Иск заявили о взыскании неотработанного аванса по договору на строительство железнодорожных платформ с навесом в столичном аэропорту «Домодедово».

Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования и обязал ответчика выплатить около 218 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также проценты. Представитель истца объяснил, что в марте «Аэроэкспресс» расторг контракт с генеральным подрядчиком.

По его словам, транспортную компанию не устраивало качество выполняемых работ, что подтвердила проведенная заказчиком экспертиза. Работы по проекту продолжает новый генподрядчик «Смартстрой».