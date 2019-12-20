Суд взыскал с «Мосметростроя» 223 миллиона рублей в пользу «Аэроэкспресса»
Арбитражный суд Москвы по иску компании «Аэроэкспресс» взыскал более 223 миллионов рублей с АО «Московский метрострой». Иск заявили о взыскании неотработанного аванса по договору на строительство железнодорожных платформ с навесом в столичном аэропорту «Домодедово».
Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования и обязал ответчика выплатить около 218 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также проценты. Представитель истца объяснил, что в марте «Аэроэкспресс» расторг контракт с генеральным подрядчиком.
По его словам, транспортную компанию не устраивало качество выполняемых работ, что подтвердила проведенная заказчиком экспертиза. Работы по проекту продолжает новый генподрядчик «Смартстрой».
Ответчик иск не признал. Представителя «Мосметростроя» объяснил, что до расторжения контракта заказчик не выражал претензий к качеству работ, хотя новый подрядчик использует результаты работы ответчика.