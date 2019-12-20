Блогеры поддержали Эрика Давидыча после его заявления о вымогателях

В ходе пресс-конференции на канале «360» блогер Эрик Давидыч объявил о существовании группы вымогателей, члены которой занимаются рэкетом и управляют российским YouTube. В социальных сетях многие блогеры поддержали своего коллегу. Об этом сообщает канал «360».

Пресс-конференция блогера Эрика Давидыча прошла в минувший четверг, 19 декабря, на канале «360». В ходе разговора, Давидыч заявил, что у него уже в течение полугода вымогают сумму в 25 миллионов рублей. По его словам, подобному преследованию подверглись и другие известные блогеры, которые попросили не разглашать их имен.

Блогер заявил, что уже написал заявление в полицию и собрал множество доказательств преследования. Многие блогеры в соцсетях поддержали Давидыча.

«Эрик, мы с тобой», — так звучит самый популярный комментарий на сообщение Эрика Давидыча.

«Красавчик, как всегда на высоте», — комментировали пользователи социальных сетей выступление блогера.

Ранее в понедельник, 16 декабря, неизвестные попытались спровоцировать блогера на драку, когда он сидел в собственном автомобиле. Провокаторы все происходящее снимали на телефон.