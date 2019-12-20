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16:08   20 Декабря 2019
Россия

Пожар в цехе химпредприятия в Рязани не отразился на качестве воздуха

Пожар в цехе химпредприятия в Рязани не отразился на качестве воздуха

Специалисты управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе после пожара в цехе по производству и розливу уайт-спирита в Рязани. Ранее из горящего здания на проезде Яблочкова эвакуировали 30 человек​​​.

Пожар ликвидировали. Огнеборцы не допустили распространения пожара по всей площади химпредприятия. Для оценки санитарно-эпидемиологической обстановки к месту случившегося выехали специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Отобрали пробы атмосферного воздуха с учетом направления ветра, чтобы лабораторные исследования показали содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида азота в трех точках, в том числе в ближайшем жилом доме.

«Превышений предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявили», — резюмировали в Роспотребнадзоре.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #рязань #бензин #воздух

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