В Минэкономразвития прокомментировали встречу Путина и Лукашенко
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что окончательные договоренности между Белоруссией и Россией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов – в сфере газа, нефти и налогов. Переговоры двух лидеров прошли в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря.
«Мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка», — прокомментировал Орешкин итоги встречи президентов России и Белоруссии.
Чтобы закончить интеграцию всех дорожных карт, отметил министр, необходимо проработать эти три группы вопросов. Орешкин отметил, что всего должна быть разработана 31 дорожная карта.
«Три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договорённости», – заключил министр.