В Минэкономразвития прокомментировали встречу Путина и Лукашенко

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что окончательные договоренности между Белоруссией и Россией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов – в сфере газа, нефти и налогов. Переговоры двух лидеров прошли в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря.

«Мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка», — прокомментировал Орешкин итоги встречи президентов России и Белоруссии.

Чтобы закончить интеграцию всех дорожных карт, отметил министр, необходимо проработать эти три группы вопросов. Орешкин отметил, что всего должна быть разработана 31 дорожная карта.