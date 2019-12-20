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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
15:49   20 Декабря 2019
Россия

В Минэкономразвития прокомментировали встречу Путина и Лукашенко

В Минэкономразвития прокомментировали встречу Путина и Лукашенко

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что окончательные договоренности между Белоруссией и Россией в части интеграции двух стран блокируют три группы вопросов – в сфере газа, нефти и налогов. Переговоры двух лидеров прошли в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 декабря.

«Мы сделали очередной шаг вперёд с точки зрения согласования вопросов. У нас согласованы полностью вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка», — прокомментировал Орешкин итоги встречи президентов России и Белоруссии.

Чтобы закончить интеграцию всех дорожных карт, отметил министр, необходимо проработать эти три группы вопросов. Орешкин отметил, что всего должна быть разработана 31 дорожная карта.

«Три блока вопросов остались, которые мешают достигнуть пакетной договорённости», – заключил министр.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #белоруссия #интеграция

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