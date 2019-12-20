Навальный пытался использолвать стрельбу на Лубянке, чтобы посеять панику в Москве

Российских общественных деятелей возмутило глумление, устроенное в социальных сетях блогером Навальным по поводу стрельбы на Большой Лубянке и гибели сотрудника ФСБ, который ценой своей жизни пытался обезвредить стрелявшего и обеспечить безопасность случайных свидетелей.

Востоковед Семен Багдасаров прокомментировал волну постов Навального в социальных сетях и мессенджерах о ЧП на Лубянке, заявив:

«Навальный и ему подобное – это диагноз и клеймо на всю жизнь».

Как сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей (ФАН), российская оппозиция немедленно откликнулась на сообщения о стрельбе возле здания ФСБ в Москве, устроив «пляски на костях» и пытаясь использовать ситуацию, чтобы подвергнуть власти страны и силовые ведомства необоснованной критике.

В частности, блогер Навальный, который в четверг вечером, когда произошла стрельба на Лубянке, как раз вышел в прямой эфир с программой «Россия будущего», поспешил представить происходящее, как действия, направленные против власти.

«Очевидно, что планировался плевок в лицо действующей власти. Мы не понимаем, с каким мотивом, но выглядели действия нападавшего именно таким образом», — заявил Навальный.

При этом он не стесняясь вводил своих зрителей в заблуждение, ссылаясь на непроверенную информацию из ненадежных источников. Например, Навальный процитировал «Медиазону», источник которой рассказал, что стрелок был одет в форму спецназовца, якобы он был в каске и бронежилете. При этом блогер тут же добавил собственный вывод, что нападавшего «проморгали, пропустили», пытаясь вызвать у аудитории чувство страха и паники.

Все это оказалось фейком, но 35 тысяч человек, услышали эту ложную информацию в прямом эфире.

Таким же образом, нагнетая тревожность и ощущение опасности, действовала либеральная «Новая газета», которая, сообщая о происходящем на Лубянке, приводила «свидетельства очевидца» о якобы прогремевшем взрыве. При этом информации о личности «очевидца» нет, а в официальных источниках о взрыве не упоминается, то есть речь идет об очередном фейке «Новой газеты», за который издание, согласно принятому в марте 2019 года закону, может быть оштрафовано на сумму до 1,5 миллионов рублей.