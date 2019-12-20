Губерниев назвал Сталина трусом

Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обвинил Иосифа Сталина в трусости в первые дни Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Sports.Ru.

Верховный главнокомандующий войсками Советской Армии в начале кровопролитных сражений сидел в укрытии, заявил журналист.

«Вот все те, кто говорят, что это Иосиф Виссарионович выиграл войну, у меня к вам вопрос. Где же был товарищ Сталин в первые три дня войны? Он зассал и никуда не высовывался», — высказался Губерниев.

Комментатор отметил, что ему трудно читать книги о войне, о танковом разгроме 1941 года, а также о Киевском котле.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают, что Ленинград в период Великой Отечественной войны нужно было сдать фашистам.