Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Комитет Совета Федерации по экономполитике в пятницу,20 декабря, поддержал законопроект о виноделии в РФ. Сенаторы рассмотрят документ в понедельник, 23 декабря.

Ранее Государственная дума приняла проект закона о виноградарстве и виноделии в РФ, который устанавливает правовые и организационные основы в производстве, обороте и потреблении. Документ направили на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые производят из российского винограда.

Глава комитета СФ Андрей Кутепов добавил, что федеральный закон введет «единое комплексное правовое регулирование» в сфере виноградарства и виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции».

«Предлагаю поддержать коллег из ГД и продолжить работу по совершенствованию законодательства о виноградарстве и виноделии», — резюмировал Андрей Кутепов.