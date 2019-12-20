Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии
Комитет Совета Федерации по экономполитике в пятницу,20 декабря, поддержал законопроект о виноделии в РФ. Сенаторы рассмотрят документ в понедельник, 23 декабря.
Ранее Государственная дума приняла проект закона о виноградарстве и виноделии в РФ, который устанавливает правовые и организационные основы в производстве, обороте и потреблении. Документ направили на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые производят из российского винограда.
Глава комитета СФ Андрей Кутепов добавил, что федеральный закон введет «единое комплексное правовое регулирование» в сфере виноградарства и виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции».
«Предлагаю поддержать коллег из ГД и продолжить работу по совершенствованию законодательства о виноградарстве и виноделии», — резюмировал Андрей Кутепов.
???? Государственная Дума сегодня приняла закон, который перевернет ваше отношение к российскому вину pic.twitter.com/OKx9Vxdpfc— Государственная Дума (@dumagovru) 18 декабря 2019 г.