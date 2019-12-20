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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

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Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

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15:47   20 Декабря 2019
Россия

Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Комитет СФ по экономполитике поддержал законопроект о виноделии

Комитет Совета Федерации по экономполитике в пятницу,20 декабря, поддержал законопроект о виноделии в РФ. Сенаторы рассмотрят документ в понедельник, 23 декабря.

Ранее Государственная дума приняла проект закона о виноградарстве и виноделии в РФ, который устанавливает правовые и организационные основы в производстве, обороте и потреблении. Документ направили на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, которые производят из российского винограда.

Глава комитета СФ Андрей Кутепов добавил, что федеральный закон введет «единое комплексное правовое регулирование» в сфере виноградарства и виноделия для повышения качества и конкурентоспособности российской винодельческой продукции».

«Предлагаю поддержать коллег из ГД и продолжить работу по совершенствованию законодательства о виноградарстве и виноделии», — резюмировал Андрей Кутепов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #совфед #общество #виноделие

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