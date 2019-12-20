Бандиты ПНС Ливии напрасно считают, что наркотики выступают для их бойцов «таблеткой храбрости»

Военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков прокомментировал наркозависимость боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в беседе с «Федеральным агентством новостей».

«Это было распространено у американцев, у немцев в Великую Отечественную войну, «Киборги» на Украине — они все «сидели» на веществах. Наркотики в этих армиях применялись для того, чтобы сделать солдата храбрым и неутомимым — это говорит о том, что уровень подготовки очень низкий, раз они добиваются этих характеристик такими методами», — объяснил он тактику бандитского «правительства».

Однако наркотики никоем образом не влияют на тактические или оперативные умения — они лишь «поддерживают» длительность боев.

«Очевидно, есть инструктора, которые готовят бойцов, и кто-то там сказал, что такими методами можно воспользоваться. Но когда времени на подготовку бойца очень мало, а он, неопытный, испытывает страх, им дают «таблетки для храбрости». Тем не менее, это не делает их искусными бойцами», — заметил эксперт.

Даже если каналы наркодилеров будут перекрыты, это не спасет боевиков ПНС от наркотической зависимости, констатировал Леонков.

Напомним, что о использовании запрещенных веществ в качестве «поводка» для бойцов ФАН узнал, когда пообщался с задержанным силами Ливийской национальной армии (ЛНА) боевиком бандитского ПНС Ахмедом Али Барка. Он рассказал, что употребление наркотиков в их рядах не просто не запрещают, а даже поощряют.

«Командирам нужно, чтобы мы не боялись воевать и не чувствовали боли при возможном ранении. К тому же, многие, в том числе и я, не имеют никакой военной подготовки — нас никто ничему не обучал. Просто пришли, забрали, увезли на войну и дали оружие», — указал пленный.

Сейчас в африканской республике проходит освобождение захваченного террористами ПНС Ливии Триполи. ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которые избивали от боевиков уже 90 процентов территорий страны, начали этот этап операции в апреле.