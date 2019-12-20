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16:24   20 Декабря 2019
Россия

Бандиты ПНС Ливии напрасно считают, что наркотики выступают для их бойцов «таблеткой храбрости»

Бандиты ПНС Ливии напрасно считают, что наркотики выступают для их бойцов «таблеткой храбрости»

Военный эксперт журнала «Арсенал России» Алексей Леонков прокомментировал наркозависимость боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в беседе с «Федеральным агентством новостей».

«Это было распространено у американцев, у немцев в Великую Отечественную войну, «Киборги» на Украине — они все «сидели» на веществах. Наркотики в этих армиях применялись для того, чтобы сделать солдата храбрым и неутомимым — это говорит о том, что уровень подготовки очень низкий, раз они добиваются этих характеристик такими методами», — объяснил он тактику бандитского «правительства».

Однако наркотики никоем образом не влияют на тактические или оперативные умения — они лишь «поддерживают» длительность боев. 

«Очевидно, есть инструктора, которые готовят бойцов, и кто-то там сказал, что такими методами можно воспользоваться. Но когда времени на подготовку бойца очень мало, а он, неопытный, испытывает страх, им дают «таблетки для храбрости». Тем не менее, это не делает их искусными бойцами», — заметил эксперт.

Даже если каналы наркодилеров будут перекрыты, это не спасет боевиков ПНС от наркотической зависимости, констатировал Леонков.

Бандиты ПНС Ливии напрасно считают, что наркотики выступают для их бойцов «таблеткой храбрости»

Напомним, что о использовании запрещенных веществ в качестве «поводка» для бойцов ФАН узнал, когда пообщался с задержанным силами Ливийской национальной армии (ЛНА) боевиком бандитского ПНС Ахмедом Али Барка. Он рассказал, что употребление наркотиков в их рядах не просто не запрещают, а даже поощряют.

«Командирам нужно, чтобы мы не боялись воевать и не чувствовали боли при возможном ранении. К тому же, многие, в том числе и я, не имеют никакой военной подготовки — нас никто ничему не обучал. Просто пришли, забрали, увезли на войну и дали оружие», — указал пленный.

Сейчас в африканской республике проходит освобождение захваченного террористами ПНС Ливии Триполи. ЛНА во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, которые избивали от боевиков уже 90 процентов территорий страны, начали этот этап операции в апреле.

Бандиты ПНС Ливии напрасно считают, что наркотики выступают для их бойцов «таблеткой храбрости»

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Автор: Анна Манц
#ливия #наркотики #триполи #лна #пнс

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