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15:37   20 Декабря 2019
Россия

Новогодняя почта появится на станциях московского метро

Новогодняя почта появится на станциях московского метро

На 18 станциях московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) заработает сервис по отправке новогодних открыток и поздравлений. Акцию проводит столичное метро совместно с Почтой России.

«Уже третий год подряд мы запускаем новогоднюю почту, чтобы наши пассажиры могли порадовать своих родных и близких. Один предназначен для поздравительных открыток родственникам, второй — для писем Деду Морозу», — заявила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

36 ящиков установлены на информационных стойках «Живое общение» на 18 станциях столичной подземки. Пассажиры смогут взять новогоднюю открытку и отправить ее родственникам и близким людям. На открытке или письме необходимо будет указывать точный адрес и индекс получателя. Возможность отправить поздравление из метрополитена у москвичей и гостей столицы будет до 8 января включительно.

Отдельные почтовые ящики установлены и для самых маленьких посетителей метрополитена. Дети смогут написать письмо Деду Морозу в Великий Устюг и попросить его о желанном подарке.

Почтовые ящики будут установлены на станциях метро «Саларьево», «Площадь революции», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Баррикадная», «Киевская», «Пушкинская», «Александровский сад», «Китай-город», «Комсомольская», «Павелецкая», «Курская», «Парк культуры» и «Белорусская», а также на станциях Деловой центр, Лужники, Шелепиха и Кутузовская.

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Автор: Роман Самойлов
#москва #метро #почта

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