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15:50   20 Декабря 2019
Россия

Пушкина поддержала инициативу МВД разрешить полиции временно изымать детей из семьи

Пушкина поддержала инициативу МВД разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД приготовило поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно забирать ребенка из семьи, если его жизни и здоровью угрожает опасность. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе в структуре МВД Станислав Колесник.

Проблема состоит в том, что правоохранительные органы часто сталкиваются со случаями, которые требуют «незамедлительных мер». И полиции приходится превышать полномочия.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала инициативу МВД. Депутат поделилась своим мнением с «Политикой Сегодня».

«На сегодняшний день полицейские, юридически, ограниченны в своих возможностях. По факту, они, нарушая закон, спасают детей, подвергающихся семейно-бытовому насилию. Таким же образом, кстати, преступая черту закона, действуют и сотрудники ФССП (Федеральная служба судебных приставов, — прим. ред.), забирая ребенка у недобросовестного родителя, который выкрал несовершеннолетнего у другого родителя», — полагает Пушкина.

Парламентарий уточнила, что в сложных семейных ситуациях психическое, а зачастую и физическое здоровье детей, подвергается сильнейшему воздействию. А потому чем оперативнее реагируют сотрудники полиции, приставы и другие службы правопорядка, тем больше шансов спасти ребенка.

«Когда речь идет о спасении жизни и здоровья несовершеннолетнего, малейшее промедление в действиях сотрудников соответствующих ведомств может быть фатальным для малыша», — добавила Пушкина.

Пушкина поддержала инициативу МВД разрешить полиции временно изымать детей из семьи

Депутат напомнила, что действующим законодательством уже установлены механизмы защиты прав детей это статьи 56 и 77 Семейного Кодекса РФ: это «право ребенка на защиту» и «отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

«Кстати, тут уместно напомнить, что законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия, не предлагается расширить полномочия ведомств по вопросам отобрания несовершеннолетних. Все, действительно, в законах есть. Но есть важное «но». Современная правоприменительная практика показывает, что наступило время реформирования многих существующих законодательных актов», — говорит Пушкина.

В данном случае, как объясняет политик, речь идет о Семейном Кодексе РФ и создании новых норм, направленных на профилактические меры, во избежание более тяжких преступлений и правонарушений. Парламентарий выразила надежду, что благодаря закону «о детях раздора» (соавтором которого выступает Пушкина), законопроекту «О профилактике семейно-бытовом насилия в Российской федерации», работа над которым продолжается, и предложениям МВД станет возможным сохранить жизнь и здоровье всех жертв домашнего насилия.

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Автор: Елизавета Антонова
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